Exklusive Gitarre für die Wacken Metal Academy

Exklusive Goldbären-Gitarre für die Metal-Stars von Morgen: Haribo schenkt der Wacken Metal Academy ihre signierte „DeFender of Frohsinn“. Die E-Gitarre in Goldbären-Form soll an der renommierten Musikschule zur Ausbildung professioneller Rock- und Metalmusiker:innen eingesetzt werden. Als Teil der Wacken-Kooperation im 100. Geburtstagsjahr der Goldbären wurde die limitierte Gitarrenedition auf dem Wacken Open Air Festival 2022 zum Publikumsliebling.

In Hamburg heißt es weiterhin: „Haribo goes Wacken!" Ein Jahr nach der aufsehenerregenden Geburtstagskooperation der Haribo Goldbären mit dem Wacken Open Air greift Haribo noch einmal in die Schatzkiste und schenkt ein letztes Exemplar der streng limitierten Gitarre „DeFender of Frohsinn" ein neues Zuhause. Am 02. Oktober 2023 übergab Haribo seine Sonderedition in der weltbekannten Goldbären-Form an die Wacken Metal Academy in Hamburg. Künstler der Bands In Extremo, Hämatom und 5th Avenue haben sich auf diesem Exemplar verewigt. Mitbegründer der Wacken Metal Academy Helge Zumdieck und Rob Klawonn nahmen die Gitarre feierlich entgegen.

„Wir haben im Grunde dieselbe Mission.“

„Als Ausbildungsstätte, die von Leidenschaft und Kreativität lebt, freuen wir uns, diese besondere Haribo-Gitarre mit Wacken-Historie in unser Instrumenteninventar aufzunehmen. Unsere jungen Talente erfüllen ihre musikalischen Träume, um als Berufsmusiker oder -musikerin zukünftig auf den Wacken-Bühnen zu begeistern. Mit Signaturen großer Metal-Helden ist die Gitarre etwas ganz Besonderes und wird unseren Schüler:innen und Dozent:innen große Freude bereiten“, erklärt Helge Zumdieck, Leiter der Wacken Metal Academy.

Haribo freut sich, dass die Gitarre in gute Hände kommt: „Die Wacken Metal Academy ist der perfekte Ort für unsere ‘DeFender of Frohsinn’, um dem Metal-Nachwuchs laute Freude zu schenken. Metal begeistert wie HARIBO Generationen. Menschen jeglichen Alters teilen Leidenschaft und Freude in dem, was sie lieben. Wir haben im Grunde dieselbe Mission“, sagt Burkhard Zyber, Vice President Communications bei Haribo Deutschland.

Nachwuchsförderung

Die „DeFender of Frohsinn“, eine tiefschwarze, aus Mahagoniholz handgefertigte E-Gitarre in Goldbären-Form, wurde anlässlich des 100. Goldbären-Geburtstags im Jahr 2022 exklusiv vom Berliner Gitarrenbauer Alexander Markusch hergestellt. Von der weltweit einzigartigen Gitarre wurden nur sechs Stück gefertigt. Im Haribo-Stil hegt sie auch ein süßes Geheimnis: In einer kleinen, schwarzen Naschluke auf der Frontseite findet ein Goldbären-Snack für zwischendurch Platz. Insgesamt zwei Gitarren wurden im Rahmen der letztjährigen Wacken-Aktion auf dem Festival signiert. Die zweite Gitarre fand ihren Weg über eine Versteigerung zu einem glücklichen Besitzer. Der Erlös ging an die Wacken-Foundation, um den Hard-Rock- und Heavy-Metal-Nachwuchs zu fördern.

