Eyehategod: Neues Album kommt nächstes Jahr

Foto: Roadburn Festival 2010 (c) M. Born. All rights reserved.

Songs sind so gut wie fertig

Nachdem Eyehategod 2021 ihr erstes Album nach sieben Jahren veröffentlichten, sind sie wohl endlich wieder etwas aktiver. In einem Interview mit dem Podcast Pod Scum sprach Gitarrist Jimmy Bower nämlich über die Zukunftspläne der Band und ein mögliches neues Album. „Wir haben eine Menge Zeug geschrieben“, verriet Bower. „Es fehlt nur noch, dass wir zusammenkommen und alles zusammenzufügen. Wir waren so beschäftigt, dass wir keine Zeit hatten, an der neuen Platte zu arbeiten. Aber wenn wir Jamsessions machen, nehmen wir immer alles auf. Wir haben so viele coole Sachen, die wir einfach aufnehmen müssen.“

Allerdings wird es dieses Jahr erst einmal nichts mehr damit. Die US-Sludge-Pioniere begeben sich im Dezember erst einmal auf eine weitere Tournee in England. „Hoffentlich können wir im Januar anfangen, die neuen Songs fertigzustellen“, fügte er hinzu.

Eyehategod werden immer komplexer

Über den kreativen Prozess der Band erklärte Bower: „Wir gehen zusammen in den Proberaum. In neun von zehn Fällen kommt Mike, unser Sänger, nicht zur Probe, aber wir starten oft mit einem Blues-Jam und entwickeln daraus Riffs. Wir improvisieren eigentlich nur in der ersten Stunde jeder Probe. Wenn wir eine Show haben, üben wir die Songs, aber wir versuchen immer, an dem zu arbeiten, was wir in dieser Improvisation geschrieben haben.“

Er betonte außerdem, dass das Songwriting in der Band ein Gemeinschaftsprojekt ist. „Ich bin nicht der einzige Songwriter“, beteuert der US-Musiker. „Unser neuer Drummer Aaron Hill spielt auch Gitarre, also schreibt er ebenfalls. Gary, der Bassist schreibt auch recht viel Material.“

Eyehategod, so Bower, entwickeln sich dabei langsam zu einer Band, die komplexere Songs schreibt: „Früher war es nur Strophe, Break, Strophe, Break, fertig. Es macht Spaß, mit diesem Stil zu experimentieren und ganze Songs zu schreiben.“

