Eyehategod-Drummer in Mexiko ausgeraubt

Foto: Roadburn Festial 2010 (c) M. Born. All rights reserved.

In Süd- und Mittelamerika muss man teilweise wirklich gut auf sich aufpassen, wenn man auf der Straße herumläuft. Verbrechen und organisierte Kriminalität sind dort leider einfach mehr an der Tagesordnung. Dies musste jüngst Eyehategod-Schlagzeuger Aaron Hill am eigenen Leib miterleben. Die Sludger sollten am Sonntag, den 7. Juli in der mexikanischen Stadt Guadalajara auftreten. Doch vor der Show wurde der Musiker überfallen, ausgeraubt und angegriffen.

In der Überzahl

Wie die Website Informador.mx berichtet, haben drei Männer und eine Frau den 35 Jahre alten Drummer nicht weit vom Forum Independence attackiert. In diesem Club sollten Eyehategod an jenem Abend aufspielen. Die Angreifer sollen Hill nicht nur mit einem Messer bedroht, sondern ihm damit auch eine fünf Zentimeter lange Wunde an seiner linken Seite zugefügt haben. Dem Musiker soll es gut gehen, jedoch war er aufgrund der Verletzung nicht in der Lage, das Konzert zu spielen.

Wie der örtliche Konzertveranstalter Show No Mercy Promotions in den sozialen Medien schrieb, habe sich die Band tagsüber in der Stadt aufgehalten. Man habe Eyehategod einen Chauffeur gestellt, doch Aaron Hill soll es vorgezogen den nur zwei Straßenblocks langen Weg bis zum Hotel zu Fuß zurückzulegen. Dabei hätten ihn die vier Halunken aufgelauert und ausgeraubt. Show No Mercy Promotions bedankte sich noch beim Roten Kreuz und der Polizei von Guadalajara für die Hilfe. Darüber hinaus richteten sie einen Appell an den Gouverneur der Region Jalisco – man hoffe, dass dieses Verbrechen nicht ungestraft bleibe.

Eyehategod von eyehategod jetzt bei amazon ordern!

Anzeige iPhone XR für 1 €* im Tarif MagentaMobil L mit Top-Smartphone 6,1″ Liquid Retina Display

leistungsstarker Smartphone Chip

revolutionäres Kamerasystem Bei der Telekom bestellen