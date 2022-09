Fantasy Filmfest: Tickets zu gewinnen

Limp Bizkit überraschten dieses Jahr mit einem neuen Album. Bald soll Frontmann Fred Durst auch in einem Horrorfilm zu sehen sein.

Die Filmschmiede A24 ist eine Wohltat für alle Horror-Fans. Die von der Kritik hochgelobten Schocker ‘Hereditary’, ‘Midsommar’ und ‘The Lighthouse’ zeigen wahren Grusel, ohne billige Jump-Scares oder eine allzu abgekauten Formel, die in anderen zeitgenössigen Produktionen zu finden ist. Ausgerechnet Limp Bizkit-Sänger Fred Durst soll bald in einer neuen Studioarbeit zu sehen sein. ‘I Saw The TV Glow’ nennt sich der Streifen und ist von A24 co-produziert. Und er wird nicht der einzige Musiker sein, der zum Cast hinzustößt. Ebenfalls mit an Bord sind demnach Phoebe Bridgers, Sloppy Jane, Lindsey Jordan sowie King Woman. Handlung bereits bekannt In Sachen Story gibt es bisher leider…