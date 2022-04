Festival-Tipp: Walpurgisnacht in Berlin

Nach der lang ersehnten Rückkehr der Live-Veranstaltungen füllt sich der Konzertkalender langsam wieder. Noch bevor es richtig mit der Event-Schwemme losgeht, lockt in Berlin die Möglichkeit, in der Walpurgisnacht zu düster-hartem Metal in den Mai zu tanzen.

Die Macher des mittlerweile in der Berliner Untergrund-Szene etablierten De Mortem Et Diabolum Festivals bringen Ende April eine neue Veranstaltung an den Start: Am 29. und 30. April findet im Orwohaus im Stadtteil Marzahn zum ersten Mal die Walpurgisnacht statt. An zwei Tagen geben sich dort Black Metal-Größen wie Kampfar, die erst kürzlich zwei neue Singles ihres bevorstehenden Albums veröffentlichten, oder Imperium Dekadenz die Ehre und heizen die Stimmung vor dem revolutionären 1. Mai am Sonntag ordentlich an.

Am Freitag spielen (in Reihenfolge des Auftretens) Nosturaack, Praise The Plague, Morast, Hallig, Grift, Imperium Dekadenz, Yoth Iria und Wandar; der Einlass erfolgt ab 14:30 Uhr (Bändchen ab 14:00 Uhr).

Am Samstag dürft ihr euch auf Stiriah, A Secret Revealed, Velnias, Mosaic, Krater, Horn, Panzerfaust und Kampfar freuen; der Einlass erfolgt ebenfalls ab 14:30 Uhr.

Vor Ort wird es eine Abendkasse mit 2-Tages- sowie Tages-Tickets geben. Im Vorverkauf könnt ihr eure Tickets noch bis zum 27. April (12 Uhr) unter diesem Link bestellen.

METAL HAMMER wünscht viel Spaß!

Walpurgisnacht Festival Fakten

Was: Walpurgisnacht (Extrem-Metal-Festival)

Wann: 29./30. April 2022

Wo: Orwohaus, Frank-Zappa-Straße 19, 12681 Berlin

Bands: Kampfar, Imperium Dekadenz, Panzerfaust, Yoth Iria, Horn, Grift, Wandar, Krater, Mosaic, Praise the Plague, Velnias, Morast, Hallig, Stiriah, A Secret Revealed, Nosturaack