Paradise Lost haben das Datum bekanntgegeben, an dem ihr 17. Studioalbum erscheinen soll. Eine Single gibt es auch schon vorab.

Zuletzt gab es 2020 mit OBSIDIAN frisches Material von Paradise Lost. Nachdem die britischen Gothic-Metaller erst kürzlich einen Personalwechsel am Schlagzeug vorgenommen haben, folgt nun die ersehnte Albumankündigung. ASCENSION heißt das neueste Werk, das am 19. September via Nuclear Blast erscheinen soll. Triumphe, Tragödien und Tod Frontmann Nick Holmes sagt über ASCENSION, es sei „eine Kavalkade geschmolzenen Elends, ein kraftvoller, von Kummer erfüllter Spaziergang durch eine böse Welt glorreicher Triumphe und erbärmlicher Tragödien.“ Um einen ersten Eindruck dessen zu geben, haben Paradise Lost mit ‘Silence Like The Grave’ sogleich eine Single inklusive Musikvideo veröffentlicht. Die übrige Tracklist liest sich wie…