2026 wird laut — denn Guns N’ Roses kommen erneut auf Konzertreise. Hierzulande drehen Axl Rose und Co. zwei Mal ihre Verstärker auf.

Guns N’ Roses waren erst dieses Jahr auf großer Tournee, doch 2026 soll es keineswegs ruhiger werden um Frontmann Axl Rose, Bassist Duff McKagan, Schlagzeuger Isaac Carpenter, die Keyboarder Dizzy Reed und Melissa Reese sowie die Gitarristen Slash und Richard Fortus. Denn die Sleaze-Rocker gehen kommendes Jahr auf eine ausgedehnte Welttournee, die sie auch nach Deutschland führen wird. Besserer Sound So können sich die Gunners-Fans an der Spree nun wirklich darauf freuen, dass die Band zum Glück nicht im Olympiastadion aufspielt, welches eine ziemlich schwierige Akustik aufweist. Stattdessen werden Guns N’ Roses in Berlin am 23. und 25. Juni 2026…