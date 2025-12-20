Yngwie Malmsteen kann es nicht ausstehen, wenn frühere Sänger seiner Band versuchen, aus seinem Namen Kapital zu schlagen.

Flitzefinger Yngwie Malmsteen hat sich in den Sozialen Medien über frühere Sänger in seiner Band aufgeregt. Der Schwede wirft seinen einstigen Kollaborationspartnern vor, dass sie Kapital daraus schlagen wollen, einst für ihn gesungen zu haben. Wen konkret der Ausnahmegitarrist mit seiner Wutrede meint, lässt er offen. Es drängt sich jedoch der Verdacht auf, dass es sich um Mats Levén handelt. Eitelkeiten "Ich bin darauf aufmerksam geworden, dass diese angeheuerten und bezahlten Sänger, die ich für meine Soloalben engagiert habe, alle von meiner Marke profitieren wollen", beginnt Yngwie Malmsteen seine Ausführungen. "Lasst mich deutlich sein: Auf meinen Soloalben zu performen, kommt…