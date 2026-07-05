Symphonic Metal-Ikone Tarja Turunen will ihre letzte, "elendige" Zeit bei Nightwish nicht noch einmal erleben müssen.

Die frühere Nightwish-Frontfrau Tarja Turunen hat sich in einem aktuellen Interview mit dem spanischen Metal Hammer an ihre Zeit mit den finnischen Symphonic-Metallern erinnert. Zunächst ging es darum, ob es die Sopranistin schon einmal in Erwägung gezogen hätte, mit einer eigenen Biografie auf das autorisierte Nightwish-Buch ‘Once Upon A Nightwish: The Official Biography 1996-2006’ zu reagieren. Die Chemie muss stimmen "Vielleicht eines Tages", ließ Tarja offen. "Ich habe während der Coronazeit ein Buch geschrieben. Es ist keine richtige Biografie. Es geht um meine Karriere, wobei ich nicht allzu sehr auf meine Vergangenheit bei Nightwish eingegangen bin. Vielleicht kann ich eines…