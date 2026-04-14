Joakim Brodén als Commander eines Kriegsschiffs in ‘World Of Warships’ – das passt wie die Metal-Faust aufs Auge. Wir schaffen einen kleinen Überblick über seine Vorgänger, Vorbilder und Veteranen aus anderen Spielereihen.

Lemmy Kilmister in ‘Motörhead’ (1992) Eine heute vergessene Kuriosität aus der goldenen Zeit der 2D-Pixel-Klopper: In ‘Motörhead’ steuert ihr Lemmy Kilmister höchstselbst. Als Comic-Version der Rock-Ikone bewegt ihr euch durch düstere Gassen, Wildwest-Welten, verwunschene Kathedralen und Techno-Clubs; im Stil von Spieleklassikern wie ‘Streets Of Rage’ oder ‘Double Dragon’ verprügelt ihr alle Hip-Hopper, Cowboys und Vampire, die sich euch in den Weg stellen – selbstverständlich mit eurer Gitarre. Schön: Sammelt ihr unterwegs genug Jack Daniel’s, besiegt Lemmy seine Gegner mit Whiskey-Atem. In Bonus-Levels schwingt ihr euch aufs Motorrad, um Münzen zu sammeln, zerlegt Hotelzimmer und hängt euch ans Ende des Tresens,…