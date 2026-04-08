Tarja Turunen veröffentlicht im Sommer ihr neuestes Studiowerk. Den ersten Song des kommenden Albums gibt es bereits zu hören.

Nachdem Tarja Mitte Februar bereits eine Tour für den kommenden Herbst angekündigt hatte, folgt nun die Meldung des dazugehörigen Albums. FRISSON NOIR heißt das gute Stück, das am 12. Juni via earMUSIC erscheinen soll. Laut eigenen Angaben ist es das bisher härteste Album der einstigen Nightwish-Sängerin. Vielschichtiger Nervenkitzel „Frisson“ ist das französische Wort für Nervenkitzel und beschreibt laut Tarja den „Moment, in dem Musik einen Schauer durch den Körper jagt. Es ist der Augenblick, in dem Klang aufhört, nur Klang zu sein, und zu Emotion, Erinnerung und körperlicher Empfindung wird.“ Musikalisch bewegt es sich „zwischen intimen Klavier-Passagen, dramatischen Orchesterklängen und kraftvollen, gitarrenbetonten…