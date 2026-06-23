Während ihrer Krebserkrankung im Jahr 2024 kam Heart-Legende Ann Wilson ihr unerschütterlicher Optimismus zugute.

Ann Wilson musste sich zuletzt mit einer Krebserkrankung herumschlagen. In einem neuen Interview mit Jesse Thorn hat die Heart-Ikone nun ausführlich darüber geplaudert. Konkret wollte der Moderator wissen, ob die 75-Jährige neben den Sorgen um „die üblichen Krebs-Begleiterscheinungen“ vornehmlich Angst hatte, „die körperlichen Fähigkeiten zu verlieren, die es ihr ermöglichen“ zu singen und auf der Bühne zu stehen. Wegweisender Optimismus Dies bejahte Ann Wilson: „Ja, natürlich. Ich habe mir tatsächlich mehr Sorgen um meine körperliche Verfassung auf der Bühne gemacht als um alles andere. Das ist eigentlich nicht seltsam, denn ich mache das schon mein ganzes Leben lang. Daher war meine…