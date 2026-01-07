Toggle menu

Shifted Festival 06.08.2026 – 09.08.2026

Lineup

Karte und Anfahrt

So mies fühlen sich Musiker nach einer Tournee
Machine Head @ Summer Breeze 2025, 15.8.2025
Ein Therapeut veröffentlichte einen Post über das Heimkehren von einer Tournee und welche Auswirkungen solch ein Situationswechsel haben kann.
In den letzten Tagen machte der Instagram-Post eines Therapeuten und Coaches in Musikerkreisen die Runde. Darin geht es um das Heimkehren nach einer Tournee und den mentalen Zustand, den solch Situationswechsel mit sich bringt. Daniel Rinaldi, besagter Therapeut und Verfasser des Instagram-Beitrags, war zuvor selbst Künstler auf Tournee. Nun arbeitet er als Therapeut und Coach mit Spezialisierung auf die Arbeit mit Künstlern und ihrer Crew. Post-Tour-Depression Der Beitrag trägt den Titel „Warum das Nachhausekommen nach einer Tournee hart ist". Darin scheibt Rinaldi: „Nach einer Tournee nach Hause zu kommen ist härter, als die meisten denken. Man geht von einem Leben,…
