Carla Harvey hat nicht ganz freiwillig ihren Hut bei Butcher Babies genommen, wie sie nun in einem Interview erzählt.

Carla Harvey stieg 2024 bei Butcher Babies aus — offiziell, um sich auf ihre Karriere als Trauerbegleiterin zu konzentrieren. Doch wie die Sängerin in einem aktuellen Interview bei AL.com offenbart, war die Situation doch nicht ganz eindeutig. So hatte die 49-Jährige tatsächlich das Gefühl, dass man sie aus der Band drängt. Antreibender Gatte Konkret gestaltete sich die Lage wie folgt: "Eine Tournee konnte ich nicht mitmachen [im Herbst 2023 — Anm.d.A.], weil ich eine ernste Operation am Auge hatte. Also haben sie eine Tour ohne mich gespielt. Danach waren sie dann so drauf: ‚Wir machen jetzt die Band alleine.‘ Wenn man sein…