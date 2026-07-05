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Sur Le Lac Festival 07.08.2026 – 08.08.2026

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Adresse:
Eggersriet, St. Gallen
Höhenstrasse,
9034 St. Gallen

Ort: Eggersriet, St. Gallen

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Ghøstkid: Frontmann meldet sich nach Ausstiegen zu Wort
Ghostkid bei Mosh City 2022
Nach dem Ausstieg von gleich drei Mitgliedern auf einmal meldet sich nun Ghøstkid-Sänger Sushi mit einem Statement.
Zuletzt verließen Gitarristen Christian Kisseler („Chris Canterbury“) und Jan Marco „Jappo“ Heinz sowie Bassist Stanislaw „Stanni“ Czywill zeitgleich und überraschend die Band Ghøstkid. Nun äußert sich Bandleader Sebastian "Sushi" Biesler zu der plötzlichen personellen Umstellung. Dankbarkeit In einem Statement auf dem offiziellen Profil der Band teilt der Musiker einige Fotos von der Band über die Jahre und schreibt dazu: "Wie viele von euch sicher gemerkt haben, wird es innerhalb des Ghøstkid-Teams große Veränderungen geben. Ich möchte meinen tiefsten Respekt und nichts als Liebe für meine Brüder ausdrücken, die mich in sechs Jahren Ghøstkid auf die bestmögliche Art unterstützt haben."  Er bedankt…
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