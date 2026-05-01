Korn haben sich mit den Machern von ‘Diablo IV: Lord Of Hatred’ zusammengetan und ihre erste frische Musik seit Jahren veröffentlicht.

Metal und Videospiele passen zusammen wie Faust auf Auge. So machen Korn gemeinsame Sache mit den Game-Entwicklern von Blizzard Entertainment. Die Nu-Metaller haben in diesem Zug mir nichts, dir nichts einen neuen Track veröffentlicht: ‘Reward The Scars’ (siehe Video unten) ist Teil des Soundtracks zum umjubelten ‘Diablo IV: Lord Of Hatred’-Expansion Pack, welches am 28. April für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und S sowie Windows rauskommt. Heißer Herbst ‘Reward The Scars’ stellt die erste neue Musik aus dem Hause Korn seit ihrem 2022er-Studioalbum REQUIEM dar. Bassist Reginald "Fieldy" Arvizu hat auf der Scheibe zwar mitgewirkt,…