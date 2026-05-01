TOXICITY und IOWA feiern dieses Jahr ihr 25. Jubiläum – mehr als Grund genug, um eingehend zurückzublicken. Wir starten mit IOWA von Slipknot.

Das komplette Special über IOWA von Slipknot und TOXICITY von System Of A Down findet ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Ende der Neunziger- und Anfang der Nuller Jahre erlebte Nu Metal seinen Höhepunkt. In den Charts, Radiowellen und Clubs wimmelte es nur so von Bands wie Limp Bizkit, Korn, Crazy Town, Linkin Park, Deftones, Disturbed, Mudvayne, Papa Roach, Evanescence, (hed)p.e., Alien Ant Farm oder P.O.D. Sogar Machine Head versuchten sich auf THE BURNING RED an bouncenden Rhythmen und schüttelten –…