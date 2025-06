Savatage haben für 2025 einige Liveshows angekündigt. Laut Chris Caffery reichen die Pläne der Band aber noch viel weiter in die Zukunft.

Abgesehen von einem Auftritt in Wacken 2015 waren Savatage seit mehr als zwanzig Jahren nicht mehr live zu erleben. Das soll sich dieses Jahr bekanntlich ändern. Im Juni beehren die amerikanischen Heavy Metal-Urgesteine nämlich Europa. Auch zwei Termine in Deutschland sind geplant. Ebenfalls bekannt ist, dass Bandleader Jon Oliva aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein kann. Unerschütterlich Über diesen Umstand sprach Gitarrist Chris Caffery jüngst noch einmal mit Scott Itter von Dr. Music. „Er musste viele Rückschläge einstecken. Er hat so viele Menschen verloren, die ihm nahestanden“, erklärt Caffery bezüglich Jon Oliva. Aber er sei nun mal der „Mountain King“…