Five Finger Death Punch stellen ihren neuen Schlagzeuger vor

Immer voll auf die Zwölf! Diese Marschroute scheinen Five Finger Death Punch bei den Studioaufnahmen für ihr nunmehr achtes Album zu verfolgen.

Five Finger Death Punch befinden sich zurzeit im Studio und spielen ihr neues Album ein. Dabei vertraut das Quintett erneut auf Stammproduzent Kevin Churko, der seit WAR IS THE ANSWER (2009) jede Platte der Formation betreut hat. Glaubt man den Worten von Gitarrist Zoltán Báthory, gehen die US-Metaller dabei wieder härter zur Sache. Dies legen auch zahlreiche Videos mit Einblicken in die Studioaufnahmen nahe, die die Band veröffentlicht hat (siehe unten). "Mann, bislang, dieses Album wird...", ringt Five Finger Death Punch-Riffschmied Báthory vor lauter Begeisterung mit den Worten. "Heilige Scheiße! Es ist fies - wir haben ein paar fiese Riffs. Der…