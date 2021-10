Fleshcrawl kündigen neuen Sänger an

Fleshcrawl melden sich auf den Sozialen Medien mit guten Nachrichten zurück. Boris Sarafutgyinov, der die Band bereits bei einigen Festival-Auftritten am Mikrofon unterstützte, zählt ab sofort zu den festen Mitgliedern der Gruppe. Nachdem der ehemalige Sänger von Fleshcrawl, Sven Groß, der seit 1997 beständig mit dabei war, im Juni 2021 an einer Krebserkrankung verstarb, schien es etwas ungewiss um das Fortleben der Band. Noch immer trauern Fans, Freunde, Familie und Band-Kollegen um den verstorbenen Musiker. Doch inzwischen ist man sich sicher, einen würdigen Nachfolger am Fleshcrawl-Mikrofon gefunden zu haben.

Borisz Sarafutgyinov growlt ab jetzt für Fleshcrawl

Empfehlung der Redaktion Fleshcrawl-Sänger Sven Groß an Krebs verstorben Death Metal Fleshcrawl-Frontmann Sven Groß hat die Metal-Szene für immer verlassen. Der Krebs raffte ihn im Alter von nur 44 Jahren dahin. In der Facebook-Ankündigung erklärt die Band: „Es ist bereits eine Weile her, dass wir uns dazu entschieden haben, mit der Band weiterzumachen. Und nun ist es aber an der Zeit, den vakanten Platz des Sängers zu besetzen. Wir begrüßen Borisz Sarafutgyinov, der aus den eisigen Einöden Russlands stammt und nun in den dunklen Unterwelten von Budapest lauert. Ausgestattet mit einer monströsen und kraftvollen Stimme, unglaublichen Trinkfähigkeiten und allem, was dazwischen liegt, hat er bewiesen, dass er der richtige Mann für diesen Job ist.

Nach zwei Killer-Shows auf dem Obscene Extreme-Festival und dem Tombstoned-Festival war es für uns eine natürliche und logische Entscheidung, Borisz in die Band zu holen.

Wir freuen uns auf viele weitere Shows und Alben! (…)

Cheerz, FC

RIP Sven

Für immer in unseren Herzen“