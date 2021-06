Fleshcrawl-Sänger Sven Groß an Krebs verstorben

Die Death Metal-Gemeinde hat ein weiteres Mitglied an den Krebs verloren. So hat Sven Groß, seines Zeichens Frontmann von Fleshcrawl aus dem bayerischen Illertissen, den Kampf gegen die garstige Krankheit verloren. Er wurde lediglich 44 Jahre alt. Die Szene steht buchstäblich unter Schock. Zahlreiche Bands haben ihre Trauer in den sozialen Medien bekundet, darunter Revel In Flesh und Kataklysm. Bandkollege, enger Freunde und Drummer Bastian Herzog schreibt auf Facebook:

Das Herz trägt schwarz

„Es ist schwer, die richtigen Worte in Situationen wie diesen zu finden. Wahrscheinlich sogar unmöglich. Für mich persönlich ist es wirklich schwierig zu überwinden… Wir kannten einander mehr als 25 Jahre. Es gab nicht viele Tage in diesem Zeitraum, an denen wir nicht miteinander Zeit damit verbracht zu reden, zu schreiben, zu feiern, zu trinken, zu grillen, Pläne zu schmieden, zu proben, zu reisen oder in unzähligen Backstages zu warten. Du wirst eine riesige Lücke direkt hier in meinem Herzen hinterlassen, die nicht mehr gefüllt werden kann.

Danke dafür, dass du ein rechter Freund, einer der kostbarsten Menschen, die dieser Planet anzubieten hatte, und natürlich ein wirklich großartiger und ikonischer Frontmann, Bandkollege und teuflischer Fleshcrawl-Sänger warst. Ich habe wahrlich jede einzelne Sekunde davon genossen, wie ich dich auf der Bühne als Todeskämpfer habe abgehen sehen, während ich hinter dir die Scheiße aus alle diesen Schlagzeugen geprügelt habe. Danke für diesen tollen Ritt! Du hast das Leben immer bis zum Maximum gelebt. Mach‘ damit weiter, wo auch immer du jetzt bist. Wir werden wieder zusammen auf der anderen Seite rocken — irgendwann. Und ich werde dafür sorgen, dass ich etwas Wasseralfinger mitbringe. Mein tiefstes Beileid geht raus an Svens Frau Dany sowie an ihre beiden Familien.“

