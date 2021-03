Entombed A.D.: LG Petrov ist gestorben

Die Woche beginnt mit einer niederschmetternden Nachricht: Entombed A.D.-Frontmann LG Petrov aka Lars-Göran Petrov ist gestorben. Dies teilten seine Bandkollegen über die sozialen Medien mit (siehe unten). LG bekam im August 2020 eine Krebsdiagnose. Seitdem kämpfte er gegen diese als unheilbar geltende Form des Gallenwegkrebs. Letzten Endes leider vergeblich. Petrov wurde nur 49 Jahre alt.

„Wir sind am Boden zerstört, verkünden zu müssen, dass unser geliebter Freund Lars-Göran Petrov uns verlassen hat“, schreiben Entombed A.D. in ihrem Statement. „Unser Bruder, Führer, Sänger und Chief Rebel Angel ist letzte Nacht auf eine weitere Reise gegangen. In tiefster Traurigkeit müssen wir bekannt geben, dass er gegangen ist. Er war (ist!!!) ein unglaublicher Freund und eine Person, die so viele Menschen berührt hat. Mit seiner Stimme, seiner Musik, seinem Charakter und seiner einzigartigen Persönlichkeit hat er so viele Leben verändert.

Unverwüstliches Erbe

LGs Lächeln ist etwas, das wir für immer in unseren Herzen tragen werden. Als er in einem Interview danach gefragt wurde, was er gerne auf seinen Grabstein über sich und sein Erbe geschrieben hätte, sagte er: ‚Ich werde niemals sterben, es wird niemals sterben.‘ Und du bist es nicht. Du wirst für immer in unseren Herzen weiterleben. Ruhe in Frieden, LG Petrov.“

Gallenwegkrebs kann nicht operativ entfernt werden. Deswegen gilt er als unheilbar. Die Ärzte von LG Petrov hatten dennoch versucht, das Geschwür zu kontrollieren, damit es sich nicht ausbreitet oder sogar schrumpft. Über die Chemotherapie sagte der Entombed A.D.-Sänger vor ein paar Monaten: „Es ist sehr, sehr hartes Zeug. Sie spritzen dir kein Wasser. Du bist sehr, sehr schwach. Du nimmst all diese Pillen mit Kortison und kannst nicht schlafen. Pillen gegen Übelkeit ebenfalls. […] Letzte Nacht habe ich gar nicht geschlafen. Ich habe gewartet, bis mein lokaler Laden um 8 Uhr früh aufgemacht hat, habe mich angezogen und bin langsam hingelaufen. Es sind eineinhalb Kilometer, aber ich musste mich drei Mal hinsetzen und mich ausruhen. Dein Körper wird so unvorstellbar schwach. Aber ich bin ein positiver Mensch.“

Lasst uns heute alle innehalten und mindestens einmal laut LEFT HAND PATH oder WOLVERINE BLUES auflegen.