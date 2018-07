Freitag der 13.: Videos und Songs voll Horror, Trash, Gedärm

Freitag der 13. – Tag von Unglück und Verderben, der Erfüllung dunkler Vorahnungen und dem Erscheinen maskierter Mörder. Kurz: Ein Tag wie gemacht für Metal-Fans. Wir haben für euch einiges Unterhaltsames rund um den Tag mit der unheiligen Zahl zusammengetragen.

Von Lemmy bis Danzig, von Alice Cooper bis Nevermore und System Of A Down; Ob als Symbol für Böses, oder in Erinnerung an den Horror-Trash-Klassiker von 1980 mit Ari Lehman in der Rolle als Jason; Freitag der 13. hat im Rock und Metal seine Spuren hinterlassen.

Oben findet ihr 13 Alben, die der unglücksbringenden Zahl huldigen, im Nachfolgenden ein paar Songs, die den verhängnisvollen Tag thematisieren und ganz unten tummeln sich noch einige harte „Fun Facts“ zum Film ‘Freitag der 13.’ in Rock und Metal.

Rock- und Metal-Videos rund um die 13

–

–

–

–

– Ari Lehman’s First Jason:

– Freitag der 13.-Metal Theme.

Harte Fun Facts zum Film „Freitag der 13.“