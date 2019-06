Full Force Festival 2019: So wird das Wetter

So wird das Wetter bei Slayer und Co.: Am Wochenende gibt's diverse Regenschauer und eine Tages-Temperatur um die 20° Celsius.

Vom 07. bis zum 09. Juni 2017 findet wieder das Rock am Ring-Festival statt. Um schon vorab zu wissen, ob man sich die anstehenden Metal-Konzerte in Gummistiefeln oder mit zehn Schichten Sonnencreme anschauen sollte, hier das Ergebnis unserer Stichprobe von vier Wetter-Portalen: Freitag Um 19 Uhr tritt Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators auf, und später spielen Tool (23:00 - 00:30), Behemoth (00:05 - 01:05) und Arch Enemy (01:35 - 02:45). Auf einen sonnigen Tag mit bis zu 22° und zunehmenden Winden folgt ein feuchter Abend. Die Temperaturen gehen bis 19 Uhr runter auf 16° und die Regenwahrscheinlichkeit steigt auf…