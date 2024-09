SCORCHED ist gerade mal etwas über ein Jahr alt, und schon spricht Overkill-Frontmann Bobby "Blitz" Ellsworth über ein neues Album.

Ereignisreiche Monate liegen hinter Overkill. Doch auch die Zukunft scheint nicht minder geschäftig. Erst Anfang August gab Jason Bittner seinen Ausstieg bei den Thrash Metal-Legenden bekannt, um sich fortan auf andere Projekte zu konzentrieren. Wenige Wochen später stellten Overkill Jeramie Kling (Venom Inc.) als Nachfolger an den Drums vor. Mit ihm soll es nächstes Jahr dann auch ins Studio gehen, um am kommenden Album zu arbeiten. Pläne für die Maschinerie Sänger Bobby "Blitz" Ellsworth sprach mit Moshpit Passion nun über strukturelle Änderungen und Pläne für Overkill. Auf die Frage, wann Fans mit neuer Musik rechnen können, antwortet Ellsworth: „Wir ordnen…