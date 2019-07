Ein Traum in Metal(l): Das Full Force Festival feiert bei hochsommerlichen Temperaturen in Ferropolis seine erfolgreiche 26. Ausgabe.

Die 26. Auflage des Full Force endete in der Nacht von Sonntag auf Montag mit einem grandiosen Konzert der Nu-Metal-Ikonen Limp Bizkit. Zuvor hatten bei perfektem Sommerwetter Größen der verschiedensten Genres wie Parkway Drive, Arch Enemy, Behemoth, Flogging Molly, Knorkator oder Lamb Of God in der imposanten Tagebau-Kulisse von Ferropolis täglich gut 16.000 Besucher zum Jubeln und Feiern gebracht. Die nächste Ausgabe findet vom 26. bis 28. Juni 2020 statt. ‘Rollin’, ‘My Way’, ‘Nookie’ - die Liste an Hits, die Fred Durst mit seiner Band Limp Bizkit durch die Boxen der Mad Max Mainstage gejagt hat, fand Widerklang in den…