Seit 2004 finden die MetalDays in Slowenien statt. Im Juli/August 2020 gibt es dort wieder jede Menge Bands zu sehen: Alle Infos zum Festival findet ihr hier!

Datum Das MetalDays Festival findet vom 26. Juli bis zum 1. August 2020 statt. Veranstaltungsort Tolmin, Slowenien. Adresse: Dijaska ulica 18 5220 Tolmin, Slowenien Preise & Tickets Tickets ab 175€ sind hier erhältlich. Bands In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Anthrax As I Lay Dying Asphyx At The Gates Benediction Cattle Decapitation Clutch Convictive Dark Fortress Decaying Days Desaster Despised Icon Eternal Delyria Havok Jinjer Malevolent Creation Napalm Death Orbit Culture Paradise Lost Philip H. Anselmo & The Illegals The Privateer Razor Rome Rotting Christ Signs Of Algorithm Testament Voices Vulture Industries…