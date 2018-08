Galerie: Impressionen vom Wacken Open Air 2018

Das Wacken Open Air 2018 läuft auf vollen Touren. Lest hier, welches Wetter euch in den nächsten Tagen erwartet!

Die Festival-Saison 2018 ist bisher ein sonniges Wetterparadies. Auch zum Start der Wacken-Woche lohnt sich der Blick auf die Wetterportale: Wird es dieses Jahr Schlamm geben? Wir liefern euch erste Informationen und einen Ausblick bis Donnerstag! (wird täglich aktualisiert) [Update vom 3.8.2018] An der Vorhersage für heute hat sich nichts geändert: 31-32°, 14-15 Sonnenstunden und 0% Regenwahrscheinlichkeit. In der Nacht auf Samstag sind für 24:00 noch 20° angesagt. Samstag, 04. August: Am Samstag wird es nicht mehr ganz so heiß: Höchstwerte von 26°-27° mit nachmittags starken Böen. Eine Wettervorwarnung gibt es bei wetter.de: Am Vormittag könnte es zu schweren Gewittern mit…