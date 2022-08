Während ihres Auftritts in Toronto sahen sich Rage Against The Machine mit einem groben Zwischenfall konfrontiert, bei dem Tom Morello von der Bühne fiel.

Vergangenen Samstagabend (23. Juli 2022) gaben Rage Against The Machine im Rahmen ihrer aktuell stattfindenden Tournee das geplante Konzert in Toronto zum Besten. Und obwohl sich im Verlauf des Abends nichts Ungewöhnliches zugetragen haben soll, kam es beim letzten Song der Setlist, ‘Killing In The Name’, zu einem unvorhergesehenen Vorfall. Nachdem ein Fan zum Auftakt des besagten Songs in Richtung Bühne der Scotiabank-Arena gesprintet und sich seitlich vom Backstagebereich Zugang verschafft hatte, wurde er von den anwesenden Sicherheitskräften aufgehalten und zurück in die Menschenmenge geschleudert. Beziehungsweise: Einer der Sicherheitsmänner griff überinbrünstig ein und sorgte schlussendlich für den totalen Bühnencrash. Inmitten…