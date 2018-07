Galerie: Rockharz Open Air 2018

Ein knapper, aber verdienter Sieg von Amorphis über At The Gates und Ghost. Auch Kataklysm, Graveyard und Five Finger Death Punch waren chancenlos.

Wir präsentieren: Der Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Juniausgabe! Ganz oben auf dem Treppchen stehen in diesem Monat Amorphis, die mit QUEEN OF TIME ihren siebten (!) Soundcheck-Sieg im METAL HAMMER feiern. Lest hier das komplette Review. Hört in unserer Spotify-Playlist die Top Ten des METAL HAMMER-Soundchecks der Juniausgabe 2018: https://open.spotify.com/user/metalhammer_de/playlist/76DaEW8gXo4TXM5inP4xYD?si=tfdnLgxTRN2P5KIqysVmNg