Game Of Thrones: Blu-ray-Verlosung der 7. Staffel, Kartensammlung + Kalender

Immer näher rückt das Ende des Kampfes um den Eisernen Thron, doch das ist längst nicht mehr das einzige Problem der Königreiche. Die Armee der Weißen Wanderer nähert

sich aus dem Norden und droht alles Leben zu vernichten.

Nie zuvor in der Geschichte von HBO verzeichneten Staffelbeginn und Staffelfinale einer Serie so viele Zuschauer wie die der neuesten Staffel von ‚Game Of Thrones‘. Das Fantasy-Epos bleibt mit bis dato 109 Nominierungen und den Auszeichnungen für die beste Drama-Serie 2015 und 2016 weiterhin die Dramaserie mit den meisten Auszeichnungen in der Geschichte der Emmys.

Zum Inhalt:

Der lange Winter hat begonnen. In sieben mitreißenden Episoden konzentriert sich die siebte und vorletzte Staffel auf den Aufmarsch der Heere und die Konfrontation von Standpunkten, die sich seit Jahren zusammengebraut hat.

Zu Beginn setzt Daenerys Targaryen endlich die Segel und reist nach Westeros, begleitet von ihrem Heer der Unbefleckten und unterstützt von ihren Verbündeten, den Dothraki und Eisenmännern sowie ihrem tödlichen Drachen-Trio.

An Daenerys’ Seite: ihr neuer Berater Tyrion Lennister. Jon Schnee hat seine Macht im Norden durch den spektakulären Sieg über Ramsay Bolton offenbar gefestigt: Winterfell wird wieder von den Starks beherrscht. In Königsmund hat Cersei Lennister den Eisernen Thron selbst bestiegen, nachdem keiner ihrer Erben mehr am Leben ist.

Während sich zwischen diesen und anderen Interessengruppen neue Bündnisse bilden – wie auch weitere gewalttätige Konflikte, droht schon das eisige Gespenst der Apokalypse in Gestalt einer Armee von untoten Weißen Wanderern: Durch diese Bedrohung ist der Status quo an sich infrage gestellt – all die kleinen, allzu menschlichen Rivalitäten sind dadurch plötzlich bedeutungslos.

Seht hier den Trailer zur siebten Staffel von ‚Game Of Thrones‘:



Seit dem 14. Dezember sind DVD und Blu-ray der siebten Staffel im Handel erhältlich, bei uns könnt ihr ordentlich was gewinnen!

METAL HAMMER verlost in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Home Entertainment:

Als Hauptgewinn 1x das Set: Blu-ray der 7. Staffel (Wert 36 Euro) und die Kartensammlung Westeros

Dazu noch 2x das Set: Blu-ray der 7. Staffel und ‚Game Of Thrones‘-Moleskine Kalender mit dem Motiv „Daenerys“

Wenn ihr gewinnen wollt, müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Daenerys“ schreiben:

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 31.12.2017, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.