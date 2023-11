Gaming-News KW44

auch interessant

Laut einem aktuellen Report soll ‘God Of War Ragnarök’ um einen DLC erweitert werden, der noch in diesem Jahr für PS4 und PS5 angekündigt wird. Laut Insider-Gaming stammt der Report vom spanischen Spielemagazin Areajugones, die sich in ihrem Artikel auf „Sony nahe Quellen“ beziehen. Bestätigt ist dies von Sony noch nicht. Als Zeitpunkt für die offizielle Bekanntmachung sind die The Game Awards wahrscheinlich, die am 7. Dezember diesen Jahres stattfinden – es bleibt spannend.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Holpriger Start für ‘Call Of Duty: Modern Warfare 3’

Gestern Abend konnten Vorbesteller des neuen ‘Call Of Duty’ die neue Kampagne frühzeitig beginnen – zumindest theoretisch. Denn bis rund 21 Uhr konnte diese nicht gestartet werden. Für Freunde von ‘Warzone’ gab es zusätzlich das Problem, dass der gesamte Fortschritt aus ‘Call Of Duty: Modern Warfare 2’ inklusive Waffenupgrades und ihrem in ‘Warzone’ freigeschalteten Goodies gelöscht war. Nun läuft jedoch alles wieder. Die Spielzeit der Kampagne sättigt alle Shooter-Fans für rund vier bis fünf Stunden. Frühe Vögel aufgepasst: Der reguläre Multiplayer startet in Deutschland am 10. November um 6 Uhr morgens.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Neuer Patch für ‘Baldur’s Gate 3’

Entwicklerstudio Larian hat bekannt gegeben, dass Patch 4 für ‘Baldur’s Gate 3’ erschienen ist. In diesem sind neben neuen Barrierefreiheits-Optionen auch ein paar „wichtige“ Rollenspiel-Elemente enthalten: Die Charaktere können sich die flüssigen Überreste ihrer Feinde nun vom Körper waschen. Neu ist auch ein Farbenblindheits-Modus, der euch den Kampf erleichtern wird. Larian spendiert uns zudem mehr Autosaves in schwierigen Gebieten und Map Marker, die es ab jetzt anzeigen, wenn NPCs mit uns sprechen möchten. Alle Patchnotes gibt es hier.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.