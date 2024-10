Geezer Butler wird für Tierschutz-Engagement geehrt

Es ist immer wieder schön, wenn berühmte Menschen ihren Namen für etwas Gutes einsetzen. Der ehemalige Black Sabbath-Bassist Geezer Butler ist seit seiner Kindheit überzeugter Veganer und setzt sich seit vielen Jahren aktiv für den Tierschutz ein.

Am 5. Oktober fand erstmals die „Malibu Sunset Soirée For Animals“ vom Zentrum für humane Wirtschaft (Center For A Humane Economy) statt. Für sein Engagement mit dem Global Council For Animals, einer Organisation, der auch seine Ehefrau Gloria vorsteht, wurde Geezer Butler nun geehrt.

Am 5. Oktober fand erstmals die „Malibu Sunset Soirée For Animals" vom Zentrum für humane Wirtschaft (Center For A Humane Economy) statt. Für sein Engagement mit dem Global Council For Animals, einer Organisation, der auch seine Ehefrau Gloria vorsteht, wurde Geezer Butler nun geehrt.

Dazu postete Butler ein kurzes Video von der Veranstaltung und schrieb: „Ich bin mir nicht sicher, was schockierender war: Ich bekomme eine Auszeichnung für etwas, das Gloria Butler als Überraschung aufbewahrt hat, oder dass Tal Ronnen tatsächlich Crossroads Kitchen verlassen hat, um sie mir zu überreichen. Cheers, Tal. Ein Hoch auf Global Council For Animals & Center For A Humane Economy." Zur Erklärung: Tal Ronnen ist Chefkoch im Restaurant Crossroads Kitchen, das sich auf rein pflanzliche, mediterrane Küche spezialisiert hat.

Geezer Butler, der Retter

Gloria Butler hat die Veranstaltung mitorganisiert und ihrem Ehemann die Ehrung offenbar vorenthalten, um ihn zu überraschen. Auf der Homepage des Global Council For Animals erklärt sie: „Mein Mann rettete das kleinste, gebrechliche Kätzchen, das in einem Drahtzaun mitten auf einem Feld in Warwickshire, England, feststeckte. Es hat mich wirklich inspiriert. Ich habe entdeckt, wie gut es sich anfühlt, jenen zu helfen, die nicht dazu in der Lage sind, sich selbst zu helfen.“

2023 verriet Geezer Butler in einem Interview, dass er seit seinem achten Lebensjahr kein Fleisch mehr gegessen habe. „Ich habe Tiere immer geliebt, und wir hatten immer Tiere im Haus. Wir hatten immer einen Hund und Katzen. Eines Tages fand ich eine Schildkröte, also hatte ich eine Schildkröte. Und Goldfische, und noch mehr."

