Gewinnt Trinkhörner und Getränke für J.B.O.-Festival!

Am kommenden Wochenende feiern die Fun-Metaller von J.B.O. ihr 30. Band-Jubiläum. Und zwar in großer Manier: mit dem eigenen Open Air „Ein Fest“. Am 28. und 29. Juni treten neben den Erlangern selbst auf dem DJK Gelände Weingartz in Kunreuth bei Forchheim auch noch metallische Hochkaräter wie Kissin’ Dynamite, Feuerschwanz, Freedom Call und Hämatom auf. Und da bei so einem Anlass sicher immenser Durst gelöscht werden will, verlost METAL HAMMER für das Festival vier Trinkhörner inklusive vier Getränkegutscheinen (siehe unten)!

Rechtzeitig zu den Festivitäten veröffentlichen J.B.O. diesen Freitag ihr neues und nunmehr 13. Studioalbum. Die Platte trägt den vielsagenden und richtungsweisenden Titel WER LÄSST DIE SAU RAUS?!. Darauf gehen die fünf Metal-Franken gewohnt humorig zu Werke und haben diverse Hits umgedichtet sowie frisch arrangiert. Dieses Mal haben sich Hannes „G. Laber“ Holzmann, Veit „Vito C.“ Kutzer, Ralph Bach und Wolfram Kellner unter anderem den Baha Men-Klassiker ‘Who Let The Dogs Out’, ‘U Can‘t Touch This’ von MC Hammer sowie den legendären Stephan Remmler-Schlager ‘Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei’ vorgenommen.

Running Order für J.B.O. „Ein Fest“:

Freitag

15:00 Uhr – Einlass

16:15 Uhr – Hyrax

17:20 Uhr – Justice

18:35 Uhr – Kissin’ Dynamite

20:00 Uhr – Feuerschwanz

21:45 Uhr – J.B.O.

Samstag

11:00 Uhr – Einlass

12:00 Uhr – Blaskapelle Weingarts

12:45 Uhr – Silverlane

13:45 Uhr – Insert Coin

14:45 Uhr – King Kongs Deoroller

15:50 Uhr – Atze Bauer

16:55 Uhr – Rammelhof

18:00 Uhr – Götz Widmann

19:05 Uhr – Freedom Call

20:25 Uhr – Hämatom

22:05 Uhr – J.B.O.

Vier Mal je ein Trinkhorn + ein Getränkegutschein für das J.B.O. „Ein Fest“ Festival 2019 zu gewinnen!

Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, müsst ihr nur das unten stehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Durst“ schreiben:

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 27.6.2019, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.