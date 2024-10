Ghost: ‘Rite Here Rite Now’ kommt ins Heimkino

An den Kinokassen war der Konzertfilm von Ghost ein voller Erfolg. Demnächst werden sich die Fans ‘Rite Here Rite Now’ auch zu Hause reinziehen können. Denn der Streifen, der seinen Titel in Anlehnung an die Textzeile „Are you ready to swear right here, right now before the devil“ aus ‘Square Hammer’ trägt, wird — rechtzeitig für Weihnachten — sowohl in digitaler als auch physischer Form veröffentlicht.

Optisches Spektakel

Die DVDs, Blu-rays und VHS-Kassetten [sic] sind ab 6. Dezember zu haben. Als Download gibt es ‘Rite Here Rite Now’ bereits ab 28. Oktober bei iTunes und Amazon Prime Video. Vorbestellen kann man den Film hier (wobei die Suche bei Amazon derzeit noch keine Ergebnisse liefert — Stand: 25.10.2024, 12:00 Uhr). Die Plattenfirma Loma Vista Recordings hat überdies ein paar besondere Merchandise-Artikel im Angebot, darunter Kapuzenpullis, Shirts und Poster. Zu ‘Rite Here Rite Now’ ist zu berichten, dass darin ein paar bekannte Gesichter aus den Story-Videos der Formation auftreten, die allesamt hinter den Kulissen mit Papa Emeritus IV. interagieren, dessen Zukunft und Schicksal in den Händen des Ministeriums liegt.

Darüber hinaus gab Ghost-Mastermind Tobias Forge über den Live-Film zu Protokoll: „Vor über einem Jahrzehnt, als Ghost bei Loma Vista unter Vertrag kamen, fragte mich Tom Whalley (der Eigentümer und CEO), nach der Geschichte hinter der Band. Er hielt eine Story für essenziell, um neue Fans zu begeistern. Ich antwortete, weil wir ein neues Baby wären und, viel wichtiger, eine anonyme Baby-Band, gebe es nicht wirklich eine fesselnde Geschichte zu erzählen. Jedenfalls noch nicht. Doch ich sagte ihm, wenn er eine Story will, könnte ich mir eine ausdenken. Dieser Film ist die Frucht dieses Gesprächs.“

