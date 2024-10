Ghost: Welttournee 2025 wird handyfreie Zone

auch interessant

Laut eigenen Angaben machen sich Ghost 2025 zu ihrer „bisher größten Welttournee“ auf. Die Okkult-Rocker spielen dabei über 55 Konzerte auf der ganzen Welt. Auf dem Programm stehen unter anderem Gastspiele in Frankfurt, München, Zürich, Berlin, Oberhausen und Hannover. Besonders daran wird unter anderem sein, dass die Besucher ihre mobilen Geräte steckenlassen sollen.

Mobiler Safe

Diese Information versteckt sich ein klein wenig auf dem Plakat zur globalen Konzertreise von Ghost. Ganz unten ist dort in kleiner Schrift Folgendes zu lesen (siehe unten im zweiten Bild des eingebetteten Facebook-Posts): „Diese Show wird ein Handy-freies Erlebnis. Die Telefone werden in Yondr-Beuteln gesichert. Die Gäste bleiben zu allen Zeiten im Besitz ihrer Telefone.“ Unabhängig davon, wie man zu der Maßnahme steht, stellt sich die Frage, was ein Yondr-Beutel ist. Wie der Yondr-Website zu entnehmen ist, handelt es sich dabei um ein Säckchen, in das man sein Smartphone steckt. Sobald man dann die Handy-freie Zone betritt, verschließt sich der Beutel von selbst und öffnet sich erst wieder, wenn man aus dieser Zone herausgeht.

Fans von Ghost könnten von diesem Konzept schon einmal Wind bekommen haben. Denn Bandmastermind Tobias Forge und Co. haben sich dieser Technik bereits bei zwei Konzerten bedient — und zwar den beiden Liveshows am 11. und 12. September 2023 im Kia Forum im kalifornischen Inglewood, bei denen die Band das Material für ihren Konzertfilm ‘Rite Here Rite Now’ aufgezeichnet hat. Im Interview mit Rock Sound sagte Forge darüber: „Ich habe noch nie gesehen, wie ein Publikum interagiert, seitdem ich in einer Clubband war. Das waren die besten Shows, die ich jemals mit Ghost gemacht habe — einfach, weil ich mir diese verdammten Smartphones nicht anschauen musste.“

GHOST-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.