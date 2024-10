Ghost gehen 2025 auf „bisher größte Welttournee“

Ghost am 16.05.2022 in der Münchener Olympiahalle

Ghost-Fans können aktuell frohlocken, denn Tobias Forge und Co. sind kommendes Jahr wieder live zu sehen. Laut eigenen Angaben machen sich die Schweden 2025 zu ihrer „bisher größten Welttournee“ auf. Die Okkult-Rocker spielen dabei über 55 Konzerte auf der ganzen Welt.

Auf dem Programm stehen unter anderem Auftritte in den USA, Mexiko, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien sowie Skandinavien. Los geht es am 15. April in Manchester, dann setzen Ghost aufs europäische Festland über. Dabei stehen auch fünf Gastspiele in deutschen Arenen sowie ein Stelldichein in der Schweiz an. Selbst freuen sich die Grammy-prämierten Theatrical Rock-Ikonen besonders ihre erste Liveshow im renommierten Madison Square Garden in New York.

Ghost — World Tour 2025

23.04. Frankfurt, Festhalle

24.04. München, Olympiahalle

03.05. CH-Zürich, AG Hallenstadion

07.05. Berlin, Uber Arena

14.05. Oberhausen, Rudolph Weber Arena

15.05. Hannover, ZAG Arena

Karten gibt es im Presale bei Magenta sowie bei RTL+. Des Weiteren startet am Mittwoch, den 30. Oktober 2024 ab 10 Uhr bei Ticketmaster ein weiterer Presale. Der offizielle Vorverkauf beim Tourveranstalter Live Nation beginnt dann am Donnerstag, den 31. Oktober 2024 um 10 Uhr. In der Schweiz gibt es ab 30.10. den Reiffeisen Presale sowie ab 1.11. den offiziellen Vorverkauf.

