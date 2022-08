‘Gotham Knights’: Neuer Gameplay-Trailer zu Red Hood

Es dauert nicht mehr lange, dann können Fans von DC tiefer in die düstere Stadt Gotham eintauchen. Zum Open-World-Action-RPG ‘Gotham Knights’ ist nun ein neuer Trailer erschienen.

Eindrücke von Red Hood im Kampf

Dieser stellt die Figur Red Hood vor. Dieser Wegbegleiter, auch mal Gegner, Batmans tauchte in den Comics erstmals 1951 auf und vereint mehrere Personen unter seinem Alias – im Spiel ist es Jason Todd. In ‘Gotham Knights’ ist es sein Ziel, um jeden Preis die Stadt zu schützen. „Die Wiederauferstehung mag ihn verändert haben, aber eines bleibt gleich: Gotham City braucht Red Hood“, schreiben die Entwickler Warner Bros. Games zu der Figur. „Er wird alles geben, um die Stadt zu retten. Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Er war bereits in der Hölle und kam zurück, und er würde es wieder tun.“ Im neuen Gameplay-Trailer sieht man ihn bewaffnet mit zwei Handfeuerwaffen gegen Verbrecher kämpfen – seine Spezialität sind Mid-Range-Angriffe.



Vier verschiedene Helden

Die Story von ‘Gotham Knights’ knüpft an ‘Batman: Arkham Knight’ an, ist allerdings eigenständig. Der bekannteste Beschützer der Stadt, Batman, ist verstorben. Übrig ist sein engster Kreis, um sich der kriminellen Unterwelt zu stellen. Spieler können – allein oder zu zweit – dafür neben Red Hood auch in die Rolle von Batgirl, Nightwing oder Robin schlüpfen. Die Gameplay-Trailer für die anderen Figuren erschienen bereits seit Juni, Red Hood ist nun der letzte. Die Fähigkeiten aller Charaktere unterscheiden sich und lassen sich im Spiel später über Skill Trees ausweiten.

‘Gotham Knights’ erscheint am 25. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Wer das Spiel physisch vorbestellt, erhält einen speziellen Skin für das im Spiel vorkommende „Batcycle“ dazu.

