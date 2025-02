Gratulation an Gojira! Die Franzosen holen sich den Grammy Award in der Kategorie "Best Metal Performance" für ihren Olympia-Beitrag.

Wer bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele auftritt, hat einen Grammy verdient. Das dachten sich offensichtlich auch die Juroren beim wichtigsten Musikpreis der Welt, der am Abend des 02.02.2025 zum 67. Mal in Los Angeles vergeben wurde. Folglich durften Gojira, Sängerin Marina Viotti sowie Komponist Victor Le Masne einen Grammy Award für die "Best Metal Performance" mit ‘Mea Culpa (Ah! Ça Ira!)’ mit nach Hause nehmen. Alte Besen kehren gut Damit setzten sich Gojira gegen namhafte Konkurrenten durch. Ebenfalls nominiert für die "Beste Metal-Darbietung" waren Judas Priest für ‘Crown Of Horns’, Metallica für ‘Screaming Suicide’, Knocked Loose und Poppy für…