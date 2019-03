Grand Magus: Die Hörprobe von WOLF GOD

WOLF GOD ist eine weitere Gabe der Metal-Götter für uns irdische Headbanger. Das neunte Grand Magus-Album versammelt erneut Hymnen zum Faust- und Hammerschwingen und tönt dabei erdig, ehrlich und sogar noch ein Stück bodenständiger und kantiger als zuvor, was der Bühnen-Performance des Trios entspricht.

METAL HAMMER durfte vorab in die zwölf neuen Stücke hineinhören. Lest hier das Track-by-Track des neuen Albums von Grand Magus.

Die Hörprobe: WOLF GOD

VÖ: 19. April

Gold And Glory

Das folkige Instrumental-Intro spielt mit nordischen Themen und Instrumenten. Dabei ziehen Epik und Härte langsam an – schöner Einstieg.

Wolf God

Die wuchtige Schlagzeugeinleitung und das darauf folgende beißende Riff klingen sofort nach Grand Magus! Nordisch-kalte Untertöne verleihen dem Titel-Track nicht nur im Refrain einen einzigartigen, düsteren Geschmack.

A Hall Clad In Gold

Grand Magus drücken das Gaspedal mit Bedacht ein Stück weiter durch. Der im Klangbild vordergründige Bass treibt die Strophen massiv voran. Im Refrain nimmt die Band Geschwindigkeit raus, es geht getragen und episch-feierlich zu.

Brother Of The Storm

Breitbeinige Strophen, die nicht ohne in den Himmel gereckte Fäuste gesungen werden können. Das Riff schwimmt oben, so fett ist es, und trägt zum großen Teil den Refrain. Der ehrliche Livesound kommt hier voll zum Tragen! Extrem beschwingtes, cooles Solo, danach noch fünfmal Headbangen, und fertig in rund drei Minuten. Top!

Dawn Of Fire

Plätscherndes Meereswasser leitet diese Hymne ein: in bester schwertschwingender Tradition rufen Grand Magus Erinnerungen an alte Epic Metal-Manowar-Zeiten hervor. Mächtiger Wikinger-Refrain zum Niederknien!

WOLF GOD bei Amazon

Spear Thrower

Haben Judas Priest ihre Schublade mit unveröffentlichten Songs geöffnet? Aus ‘Jawbreaker’ wird ‘Spear Thrower’, Grand Magus preschen mit voller metallischer Power voran. Gitarren, Bass und Schlagzeug lassen gleichermaßen die Muskeln spielen. Starke Kraftprobe!

To Live And Die In Solitude

Galoppiert kraftvoll voran, JB singt beinahe theatralisch bewegt. Der Refrain strahlt Stärke und Erhabenheit aus. Der Schlagzeug-Sound gehört zu den fettesten und durchschlagendsten, die man von aktuellen Albumproduktionen kennt!

Glory To The Brave

Nein, keine Hammerfall-Cover-Version! Beginnt wie eine smoothe Blues-Nummer mit blubberndem Bass und sexy Groove. Sobald die Gitarren einsetzen, wird es mächtig; die Geschwindigkeit bleibt gezügelt, die Instrumentierung ist in den Strophen zurückgefahren – beinahe wie ein Nicken zu Grand Magus’ Doom-Wurzeln. Erst im Solo, das wiederum an klassische Judas Priest erinnert, nimmt der Song Fahrt auf. Dynamische Hymne und mit 5:15 Minuten der längste Song des Albums.

He Sent Them All To Hel

Grand Magus beißen noch mal kraftvoll und aggressiv zurück! Den knackigen Refrain schreit JB regelrecht heraus.

Untamed

Da war noch Power übrig: Solierend und mit sich überschlagendem Schlagzeug starten die Schweden ins Finale, nehmen ordentlich Fahrt auf und fesseln mit hymnischem Refrain und mächtigem Männerchor.

Fazit:

Heavy, hymnisch, handgemacht: Grand Magus zeigen, wie druckvoll grundehrlicher Metal klingen kann – und sorgen für maximalen Faustballalarm.

Den kompletten Bericht aus dem Studio findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Aprilausgabe.