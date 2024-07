Dark Angel haben Aufnahmen zum neuen Album gestartet

Gene Hoglan beim Dimebash 2019 im The Observatory am 24. January 2019 in Santa Ana, Kalifornien.

Dark Angel haben eine bewegte Band-Historie: Gründung, Auflösungen, Wiedervereinigungen, Besetzungswechsel, der Verlust von Gitarrist Jim Durkin im vergangenen Jahr… Nichtsdestotrotz arbeiten die kalifornischen Thrasher am Nachfolger zu TIME DOES NOT HEAL, welches 1991 erschien.

Empfehlung der Redaktion Dark Angel: So steht es um ein neues Album der Band Thrash Metal Das letzte Dark Angel-Album liegt bereits mehr als 30 Jahre zurück. Doch laut Schlagzeuger Gene Hoglan ist nun endlich neues Material in der Mache. Vor einigen Wochen verkündete Schlagzeuger Gene Hoglan die freudigen Nachrichten im Interview mit Rocking With The Jam Man. Dort erklärte er: „Ich habe in den letzten Jahren fleißig an einigen Projekten gearbeitet, die Dark Angel-Fans sicher glücklich machen. Also, bleibt einfach ruhig. Ich möchte nicht vage etwas ankündigen und dann verzögern Umstände, die außerhalb meiner Kontrolle liegen, diese Dinge. Ich möchte sagen können: ‚Ja, das wird ein fester Termin, den wir den Leuten ankündigen können, und wir werden dazu in der Lage sein, an diesem Termin festzuhalten.‘ Darum geht es mir. Also, haltet alle Augen und Ohren offen.“

Es ist offiziell!

Nun, wer dieser Aufforderung Folge geleistet hat, dem dürfte der jüngste Instagram-Post nicht entgangen sein. Vor wenigen Stunden veröffentlichte Hoglan ein kurzes Video mit den Worten: „Hey, alle zusammen! Hier ist euer großer Kumpel Gene, und ich möchte euch nur wissen lassen, dass ich gerade die Drums für das neue Dark Angel-Album fertiggestellt habe. Es kommt!“ Damit ist es also definitiv und offiziell. Im Mai verhielt er sich diesbezüglich nämlich noch etwas bedeckt und meinte nur: „Ich bin leider nicht befugt zu sagen, was bei Dark Angel tatsächlich passiert.“

Starke Präsenz

Empfehlung der Redaktion Dark Angel-Gitarrist Jim Durkin verstorben Thrash Metal Dark Angel-Gitarrist Jim Durkin lebt nicht mehr. Zahlreiche Musiker trauern in den Sozialen Medien über den Thrash-Metaller. Nachdem Jim Durkin verstorben war, ist dessen Platz noch unbesetzt – wenngleich Hoglans Ehefrau Laura Christine bereits in der Vergangenheit für einige Liveshows eingesprungen ist. Da das erste Material für die kommende Platte schon vor einigen Jahren geschrieben wurde, wird Durkin dennoch im neuen Liedgut präsent sein. Dazu gab Gene Hoglan an: „Jim Durkin hatte einen großen Einfluss auf meinen Schreibstil. […] Was die Riffs angeht, hat Jim nicht so viel hinterlassen, wie wir gehofft haben, aber Jims gesamte Präsenz ist überall auf dem neuen Dark Angel-Material zu spüren, an dem ich gearbeitet habe. Also wird es definitiv einen ziemlich starken Einfluss von Jim geben.“

—

