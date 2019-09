Als starke Frau steht Lzzy Hale auf starke Frauen. So feiert die Halestorm-Sängerin auch die derzeit vermeintlich stärkte Frau der Welt ab: Greta Thunberg.

Halestorm-Frontfrau Lzzy Hale ist ein Fan von Greta Thunberg, wenn man so will. Zumindest hat sie die schwedische Klima-Aktivistin in einem Instagram-Post (siehe unten) als "moderne Jeanne D'Arc" bezeichnet, "die an einem runden Tisch mit anderen jungen Frauen sitzt, die die Menschheit inspiriert und geprägt haben". Weiter zählte Hale einige bedeutende Frauen der Geschichte auf. Dabei ging sie auf die US-Bürgerrechtlerinnen Ruby Bridges und Claudette Colvin, das jüdisch-deutsche Mädchen Anne Frank, die pakistanische Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai, die junge Demonstrantin Audrey Faye Hendricks und die Schriftstellerin Mary Shelley ein. Wenn Greta Thunberg so weiter macht, könnte sie all jene Frauen in den Schatten…