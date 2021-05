Haftbefehl gegen Marilyn Manson erlassen

Marilyn Manson während seines Auftritts bei den 28. American Music Awards im Shrine Auditorium in Los Angeles am 8. Januar 2001

Die Polizei von New Hampshire hat einen Haftbefehl gegen Marilyn Manson erlassen. Bei der Angelegenheit geht es aber gar nicht um die Missbrauchsanschuldigungen gegen den Schock-Rocker, sondern einen Vorfall, der sich bei einem Konzert am 18. August 2019 zutrug. Vor rund zwei Jahren also soll der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Brian Warner heißt, eine Kamerafrau, die die Show gefilmt hat, mehrfach angespuckt haben.

Speichelschleuder

Im zugehörigen Statement der Behörden zu den Vorwürfen gegen Marilyn Manson steht: „Herr Warner, sein Agent und Anwalt wissen über den Haftbefehl schon seit einiger Zeit Bescheid. Bisher wurde von ihm keine Anstrengung unternommen, um nach New Hampshire zurückzukehren und auf die vorbehaltlichen Anschuldigungen zu antworten. Herr Warner hat ein Konzert am 18. August 2019 im Bank of NH Pavilion gespielt, als der mutmaßliche einfache Angriff geschah. Die Kamerafrau war von einer Firma in New Hampshire angeheuert worden, um das Konzert zu filmen, und war im Bühnengraben platziert. Der mutmaßliche Angriff ist nicht sexueller Natur, wie von diversen anderen Medien aufgrund einer Reihe anderer Anschuldigungen gegen Herrn Warner nachgefragt wurde.“

Wenn Marilyn Manson dafür verurteilt wird, könnte er eine Gefängnisstrafe bis zu einem Jahr sowie eine Geldstrafe bis zu 2.000 Dollar (circa 1.633 Euro) aufgebrummt bekommen. Laut Mansons Anwalt agiere der Künstler eben provokativ auf der Bühne. Die besagte Kamerafrau habe lediglich eine kleine Menge Spucke auf ihren Arm abbekommen. Drei Konzertbesucher, die mit People gesprochen haben, beschreiben den Vorfall jedoch anders. Demnach habe Manson überall hingespuckt, und einmal sei sein Speichel auf der Kamera gelandet. Nachdem er bemerkt habe, dass die Kamerafrau irritiert geschaut habe, habe er absichtlich auf sie gezielt. Zu guter Letzt sei er rund einen Meter an sie herangegangen und habe eine riesige Rotzrakete auf sie gefeuert. Danach sei sie angeekelt weggestürmt, worüber Manson gelacht habe.

