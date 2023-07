Lord Of The Lost veröffentlichen Lyric-Video zu ‘noituLOVEr’! Momentan sind sie auf ausgedehnter Tour, auch als Support von Iron Maiden.

Knapp drei Wochen nach dem großen Erlebnis Eurovision Song Contest, sind Lord Of The Lost längst wieder in ihrem „normalen“ Leben angekommen. Nach einigen Festivals und Konzerten stehen sie kurz vor der ersten von zehn Shows als Special Guest für Iron Maiden in 2023. Dazu kommen etliche Headline- und Festivalshows sowie Konzerte mit Powerwolf und Amon Amarth und ihr eigenes Festival, das Lordfest. Die Hamburger veröffentlichten am 02.06.2023 das offizielle Lyric-Video zu ‘noituLOVEr’. Der vom New Wave und Synthie Pop der Achtziger Jahre geprägte Song ist kurz vor dem ESC als Teil der Earbook- und Digital Deluxe Edition des Nummer…