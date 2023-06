Die METAL HAMMER-Juliausgabe 2023: Feuerschwanz, System Of A Down, Metallica u.a.

Der umfassende Blick auf SOMEWHERE IN TIME von Iron Maiden, Interviews mit Adrian Smith, Richie Faulkner und vielen mehr in der METAL HAMMER-Juniausgabe.

Iron Maiden Anlässlich der just bevorstehenden „The Future Past“-Tournee von Iron Maiden, bei welcher die englischen Helden ihre Alben SOMEWHERE IN TIME und SENJUTSU live aufeinanderprallen lassen, beschäftigte sich Matthias Weckmann ausführlich mit der Entstehung des Großwerks von 1986, analysiert das detaillierte Coverartwork und erklärt die einzelnen Tracks. Die Krönung des historisch-aktuellen Features stellt ein frisch geführtes Interview mit Gitarrist Adrian Smith dar. Elegant Weapons Judas Priest-Gitarrist Richie Faulkner erklärte Katrin Riedl die Wandlungen und Bestrebungen seiner neuen Band. Extreme Zur großen Rückkehr der US-Ausnahmeformation bat Frank Thießies Sänger Gary Cherone zum Interview. Dieth Lothar Gerber reiste exklusiv nach Danzig,…