Hamilton Leithauser: Seine erfolgreichsten Alben im Überblick #DaheimDabeiKonzerte

Besondere Zeiten fordern besondere Aktionen. Deshalb haben sich die Redaktionen von Rolling Stone, Musikexpress und Metal Hammer zusammengetan, um euch in den kommenden Wochen von Montag bis Freitag um 19 Uhr ein kleines Privatkonzert zeigen zu können. Und zwar auf allen drei Websites gleichzeitig! Unsere #DaheimDabeiKonzerte sind eine einmalige Aktion – jede der drei Musikredaktionen hat Künstler ausgewählt, gemeinsam präsentieren wir sie nun. Also bieten unsere #DaheimDabeiKonzerte mal einen Metal-Act, mal eine Songwriterin und ein andermal eine Elektropop-Band. Denn Musik verbindet. Schaut rein, lasst euch überraschen – und bleibt gesund!

Hamilton Leithauser: Seine erfolgreichsten Alben

Hamilton Leithauser hatte es mit seinen The Walkmen nach zehnjährigem Status als Kult-Band gerade in die Top 40 der USA geschafft. Da verkündeten die enorm wandelbaren Indie-Rocker, die so gar nichts mit dem auf den Dancefloor ausgerichteten Sound ihrer populären New Yorker Nachbarn von den Strokes bis zu Interpol zu tun haben wollten, auch schon eine „ziemlich extrem lange Auszeit“. Die hält seit 2014 an und brachte einige wundervolle und äußerst unterschiedliche Soloplatten der einzelnen Bandmitglieder hervor.

Im Folgenden widmen wir uns drei seiner erfolgreichsten Alben.

„Black Hours“

„Do you ever wonder why I sing these love songs, when I have no love at all?“ Mit dieser herzzerreißenden Frage startet das Album „Black Hours“ – offenbar ein Thema, um das der „The Walkmen“-Frontmann auch in seiner 2014 gerade erst gestarteten Solokarriere nicht herumkommt. Mit weniger Indie-Rock, dafür etwas poppiger und deutlich fröhlicher, als es der Titel vermuten lässt, manövriert er sich dann aber selbstsicher durch die Platte. Unterstützt wird der Musiker von Rostam Batmanglij (Vampire Weekend), Richard Swift (The Shins) und Morgan Henderson (Fleet Foxes).

„Black Hours“ von Hamilton Leithauser – hier bei Amazon erhältlich

„I Had a Dream That You Were Mine“