Hatebreed suchen nach einer neuen Plattenfirma

Hatebreed haben ihr letztes Studiowerk WEIGHT OF FALSE SELF vor knapp vier Jahren veröffentlicht. Es wäre demnach mal wieder Zeit für neuen Stoff von den US-Hardcore-Metallern. Ein kleines bisschen wird das jedoch noch dauern, denn die Formation um Frontmann Jamey Jasta steht aktuell bei keiner Plattenfirma unter Vertrag, sondern schaut sich gerade entsprechende Angebote an.

Schauen, was geht…

Dies plauderte Jasta im Interview bei Bloodstock TV aus. Auf die Frage, ob die Fans erwarten könnten, 2025 neue Musik aus dem Hause Hatebreed zu hören, erwiderte Jamey: „Ja, das hoffe ich. Wir sind im Augenblick tatsächlich frei und ungebunden. Daher sprechen wir derzeit mit allen und sehen, was die Optionen sind. Und ich habe Sachen mit meinem eigenen Label gemacht. Die Menschen meinten daher: ‚Hör doch auf, all die Platten zu produzieren und macht euer eigenes verdammtes Album.‘ Es ist also Zeit, ja.“

Die anschließende Nachfrage zielte darauf ab, ob Hatebreed denn überhaupt schon soweit seien, eine neue Scheibe rauszubringen. „Ich habe Songs und Texte. Und ich habe darüber nachgedacht, wer diese Platte produzieren könnte. Offensichtlich haben wir Zeuss gern und nehmen ihn immer gern [Zeuss hat die letzten sechs Alben der Gruppe seit einschließlich THE RISE OF BRUTALITY seit 2013 produziert — Anm.d.A.]. Doch wir sind offen. Wir sagen uns, wir sind offen für alles und klammern uns an nichts fest. Wenn also Rick Rubin plötzlich auftauchen und fragen sollte, ob wir was zusammen machen wollen… Die Leute würden sagen: ‚Das ist ein ziemlich stolzes Ziel.‘

Doch es wurde schon zuvor vollbracht. Ein kleine Band aus dem Nirgendwo schafft es, einen zweiten Frühling in ihrer Karriere zu haben. Das haben wir bei so vielen tollen Bands gesehen. Nicht, dass wir so ein tiefes Tal beim letzten Album gehabt hätten. Aber es erschien während einer weltweiten Pandemie. So gibt es immer Höhen und Tiefen. Und im Moment gehen wir einfach auf die nächste Höhe zu.“ Im Herbst feiern Hatebreed ihr 30. Band-Jubiläum mit einer Nordamerika-Tour, bei der auch Carcass, Harms Way und Crypta mitfahren.

