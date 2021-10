Hautnah: Adam „Ado“ Dera (Betontod)

Betontod-Bassist Adam „Ado“ Dera steht felsenfest zu den vielfältigen Motiven auf seiner Haut.

METAL HAMMER: Welche Motivation führte zu deinem ersten Tattoo, warum hast du dich dafür entschieden?

Adam Dera: Ich wollte schon immer Tattoos haben. Sie haben mich bereits als kleines Kind fasziniert, obwohl keiner in meiner Familie ein Tattoo trägt. Damals allerdings mehr wegen dem „Coolness“-Faktor, glaube ich…

MH: Gibt es ein Tattoo, das du bereust?

AD: Nein, überhaupt nicht. Jedes Motiv gehört einfach zu meinem Leben und erzählt eine gute oder böse Geschichte. Die Menschen, die nicht gerade beim Arschgeweih oder schlechten Drachen-Tribal aufgehört haben, stehen meistens zu all ihren Tattoos, weil das ihre Ausdrucksweise ist.

MH: Was reizt dich an Tattoos?

AD: Meine Tattoos erzählen bestimmte Fragmente meines Lebens. All die vielen kleinen Motive in meinem Sleeve haben eine besondere Bedeutung für mich. Es gibt Motive, die mich an bestimmte Ereignisse erinnern, aber auch welche, die mich warnen oder stärken.

