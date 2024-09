Hautnah: Mimi Barks

Foto: Duranite/D. Levinson. All rights reserved.

Die komplette Hautnah-Rubrik mit Mimi Barks findet ihr in der METAL HAMMER-Oktoberausgabe 2024, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Welche Motivation führte zu deinem ersten Tattoo, warum hast du dich dafür entschieden?

Mimi Barks: Alkohol, hahaha. Und der Fakt, dass Musik und Auftritte in Deutschland oft nicht als Kunstform oder Beruf angesehen werden, sondern als Selbstverständlichkeit oder Hobby. Du kannst den Gig spielen … natürlich unbezahlt. Meine Motivation: Fuck you, pay me!

MH: Wie haben deine Familie und Freunde darauf reagiert?

MB: Ich glaube nicht, dass meine Familie das Tattoo jemals gesehen hat. In meinem engsten Kreis gibt es so etwas wie Verurteilung nicht. Meine Leute erwarten Unerwartetes von mir.

MH: Gibt es ein Tattoo, das du bereust?

MB: Alles passiert aus einem Grund, und jeder Schritt ist bereits für uns angelegt. Wenn du dein Leben nach diesem Prinzip lebst, gibt es keine Fehler, nur Lehren.

MH: Was reizt dich an Tattoos?

MB: Der Schmerz bringt mich an die Extreme und lässt mich etwas fühlen. Es ist survival mode. Und es ist wie im Musik-Business: No pain, no gain.

***

