‘Heavier Trip – Road To Wacken’ kommt im Herbst in die Kinos

auch interessant

Die „gefährlichste Metal-Band der Welt“ kehrt im Herbst 2024 mit ihrem neuesten Abenteuer ‘Heavier Trip – Road To Wacken’ zurück auf die Kinoleinwand. Dabei läuft es für die Jungs von Impaled Rektum alles andere als gut: Gefängnisaufenthalte, Krankheit und finanzielle Probleme plagen die Finnen. Deshalb haben sie sich vorgenommen, mit einem Auftritt auf dem „Holy Ground“ ihre Misere zu beenden und zurück auf die Siegerstraße zu kehren.

Das ihre Pläne nicht ganz ohne Stolpersteine funktionieren, steht bei der Band dabei schon fast an der Tagesordnung. Von Treffen ihrer Idole über Verfolgungsjagden mit der Polizei und teuflischen Platten-Labelbossen gibt es einiges zu bewältigen. Das Schwierigste an der ganzen Sache? Inmitten all des Wahnsinns zusammenzuhalten, um am Ende ihr großes Ziel zu erreichen – auf der Bühne des Wacken Open Air zu stehen!

Kinostart im Herbst 2024

Auch in der Fortsetzung des zum Kultfilm gewordenen ‘Heavy Trip’ von 2018 gibt es wieder aberwitzige und emotionale Momente zu bestaunen. Für Fans der härteren Gangart sollte dieser Leinwandspaß also ein absolutes Muss sein! ‘Heavier Trip – Road To Wacken’ erscheint hierzulande am 17. Oktober 2024 in ausgewählten Kinos und verspricht wie sein Vorgänger pure Unterhaltung in Kutte und Lederjacke!

Lasst euch also von der Metal-Filmmagie der beide Drehbuchautoren Juuso Latio und Jukka Vidgren überraschen. Ihr wollt herausfinden, ob die Jungs aus Finnland den Weg auf die Wacken-Bühne schaffen? Dann markiert euch den 17. Oktober 2024 rot im Kalender! Aber eines dürfte bereits vorher klar sein. Ein Trip mit Impaled Rektum ist definitiv nie langweilig und dieses mal noch „heavier“ als zuvor!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.